Политика⁠,
0

Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич не сможет посетить международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве из-за визита в эти даты главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сербский лидер заявил во внеочередном обращении к гражданам Сербии, передает Kurir.

«Я получил приглашение в Москву на РЭН, но это невозможно, потому что сюда приезжает фон дер Ляйен. 14, 15, 16 октября — в какие-то те же самые даты», — сказал Вучич.

Форум РЭН-2025 пройдет с 15 по 17 октября на двух площадках: в центральном выставочном зале «Манеж» состоятся основные дискуссии, а в Гостином дворе развернут выставку технологий и оборудования для топливно-энергетических комплексов.

Темой РЭН-2025 организаторы обозначили «Создавая энергетику будущего вместе».

Вучич заявил о подготовке стран мира к войне
Политика
Александр Вучич

В сентябре на встрече в Пекине с президентом Владимиром Путиным Вучич заверил российского лидера в сохранении Сербией нейтралитета по отношению к России. Вучич подчеркнул, что Сербия является единственной европейской страной, которая не ввела санкции против России и не собирается этого делать.

Путин на встрече в Китае заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии, проводимому под руководством Вучича.

В конце августа Вучич поговорил о взаимоотношениях между Россией и Сербией с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Политики договорились о продолжении экономического сотрудничества и проанализировали политические отношения. Сербский лидер отметил, что обе стороны хотят улучшить коммуникацию на международном уровне.

