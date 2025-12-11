 Перейти к основному контенту
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом

В карточках организаций и локаций навигатора 2ГИС появился ИИ-помощник, который отвечает на вопросы пользователей, сообщили РБК в пресс-службе геосервиса. Так, например, ассистент может рассказать, есть ли в кафе завтраки целый день, где найти гардероб и какие аттракционы подойдут детям семи лет в конкретном парке.

«Это быстро, удобно — не нужно тратить время на поиск информации в соцсетях, на сайтах компаний или читать сотни отзывов пользователей», — рассказали в компании. Нейросеть обучена на основе справочных данных, отзывах и фотографиях из самого сервиса и сторонних источников, в том числе соцсетей.

Находится ИИ-ассистент в разделе «Вопросы» в любой карточке.

«ИИ-помощник превращает 2ГИС в более персонализированный геосервис, в котором технологии искусственного интеллекта делают города понятнее и ближе для каждого, помогают комфортно и быстро ориентироваться», — пояснил руководитель продуктов «Поиск» и «Сценарии выбора» в 2ГИС Роман Рыбкин.

2ГИС добавил на карты погоду
Технологии и медиа

Недавно 2ГИС первым среди картографических сервисов внедрил ИИ-поиск локаций по настроению, атмосфере и фото. Затем появились «Советы» — рекомендации заведений, основанные на интересах, истории посещений и предпочтениях друзей.

В планах компании — расширить спектр возможностей применения искусственного интеллекта. Пользователи смогут внутри привычного интерфейса не только получать моментальные ответы на свои вопросы о разных местах, но и оперативно записываться на услуги, искать вакансии и уточнять стоимость недвижимости, добавили в компании.

