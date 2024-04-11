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Технологии и медиа ,  
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2ГИС добавил на карты погоду

2ГИС добавил на карты информацию о погоде

2ГИС добавил на карты погоду
2ГИС добавил на карты погоду

Сервис 2ГИС начал отображать на картах информацию о погоде — фактическую температуру воздуха в выбранной локации, наличие облаков и осадков. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

При перемещении карты погода меняется на актуальную в новой локации. Данные о погоде 2ГИС получает от сервиса «Метеоновости» компании «ДАНИО-пресс».

В 2ГИС отметили, что теперь пользователям будет удобнее планировать поездки и прогулки. Например, выбрать подходящий по погоде способ передвижения по городу, узнать, идет ли дождь в пункте назначения и нужно ли взять зонт.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Виджет с погодой уже доступен на главном экране приложения 2ГИС на iOS. В ближайшее время он появится в режиме навигатора, а также в приложении геосервиса для Android.

2ГИС также начал показывать доступность электрозаправок: пользователи могут посмотреть, где прямо сейчас есть свободные слоты для зарядки электромобилей. Информация обновляется в реальном времени. Эта возможность уже доступна в мобильном приложении 2ГИС на Android и iOS.

По данным 2ГИС, станции для зарядки электромобилей сегодня есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России. Найти их можно по запросу «станции зарядки электромобилей». Те станции, где все или большая часть разъемов для зарядки свободны, отмечаются зеленой точкой, частично свободные или полностью занятые — оранжевой.

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