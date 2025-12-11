 Перейти к основному контенту
0

При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка

Фото: pstu.ru
Фото: pstu.ru

Восьмилетняя девочка погибла во время взрыва гидродинамического стенда в Пермском национальном исследовательском политехническом университете в одном из университетов Перми, об этом сообщают следственные органы СК России по Пермскому краю.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«Следствием установлено, что 11 декабря 2025 года в одном из университетов города Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще 2 человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в заявлении следственного комитета.

Материал дополняется

Авторы
Анастасия Ярославцева
