Мадуро песней Don't Worry, Be Happy ответил на угрозы Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро спел фрагмент песни Don't Worry, Be Happy, выступая на митинге перед сторонниками на фоне напряженных отношений государства с США. Видео опубликовано на YouTube-канале CNN Brasil.
«Американским гражданам, которые против войны, я отвечаю очень известной песней: не беспокойтесь, будьте счастливы», — сказал Мадуро, а потом запел: «Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет безумной войне, нет, будьте счастливы».
Жизнерадостный хит а капелла 1988 года американского джазового певца и дирижера Бобби Макферрина, где все «инструменты» сделаны его голосом с простым девизом Don’t worry, be happy, превратился в мировой гимн беззаботного оптимизма. Песня была написана под впечатлением от фразы индийского гуру Мехера Бабы, быстро возглавила американский чарт Billboard Hot 100 как первая чисто вокальная композиция на вершине и принесла Макферрину сразу несколько премий «Грэмми»,
Выступление Мадуро произошло на фоне ухудшения отношений между Каракасом и Вашингтоном: США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные военные силы. Правление Мадуро скоро завершится, заявил американский президент Дональд Трамп 9 декабря.
29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
По данным CNN, c сентября США уничтожили в регионе 22 судна, заявив, что те занимались контрабандой наркотиков. Правительство США считает, что Мадуро ответственен за покровительство наркобизнесу.
