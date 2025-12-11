 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мадуро песней Don't Worry, Be Happy ответил на угрозы Трампа

Мадуро песней Don't Worry, Be Happy ответил на угрозы Трампа
Video

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спел фрагмент песни Don't Worry, Be Happy, выступая на митинге перед сторонниками на фоне напряженных отношений государства с США. Видео опубликовано на YouTube-канале CNN Brasil.

«Американским гражданам, которые против войны, я отвечаю очень известной песней: не беспокойтесь, будьте счастливы», — сказал Мадуро, а потом запел: «Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет безумной войне, нет, будьте счастливы».

Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены
Политика
Николас Мадуро

Жизнерадостный хит а капелла 1988 года американского джазового певца и дирижера Бобби Макферрина, где все «инструменты» сделаны его голосом с простым девизом Don’t worry, be happy, превратился в мировой гимн беззаботного оптимизма. Песня была написана под впечатлением от фразы индийского гуру Мехера Бабы, быстро возглавила американский чарт Billboard Hot 100 как первая чисто вокальная композиция на вершине и принесла Макферрину сразу несколько премий «Грэмми»,

Выступление Мадуро произошло на фоне ухудшения отношений между Каракасом и Вашингтоном: США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные военные силы. Правление Мадуро скоро завершится, заявил американский президент Дональд Трамп 9 декабря.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

По данным CNN, c сентября США уничтожили в регионе 22 судна, заявив, что те занимались контрабандой наркотиков. Правительство США считает, что Мадуро ответственен за покровительство наркобизнесу.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Николас Мадуро Венесуэла США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены
Политика
Reuters узнал, что Куба обсудила с США «мир без режима Мадуро»
Политика
Telegraph узнала о просьбе Мадуро сохранить $200 млн в обмен на отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 12:29 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 12:29
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00
Как провести перестройку ИТ-систем аптечного бренда Компании, 12:00