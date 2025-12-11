 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Москалькова заявила, что Киев не принимает обратно собственных граждан

Москалькова: Киев не принимает украинских граждан, желающих вернуться
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Украинская сторона отказывается принять шестерых своих граждан, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Сумской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

По словам омбудсмена, все шестеро находятся сейчас на территории Курска. Они были вывезены российскими военными из Сумской области после их личного обращения. Теперь эвакуированные и их родственники обратились к Москальковой с просьбой помочь им вернуться на Украину к близким.

«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заявила Татьяна Москалькова.

18 ноября Москалькова уже сообщала, что передала Киеву информацию об этих гражданах Украины, спасенных российскими военными и желающих вернуться домой.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Украина граждане Украины Татьяна Москалькова
