Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 6:19 мск.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал прием и отправку самолетов накануне днем. Ограничения продержались более девяти часов — с 13:31 до 22:43 мск.