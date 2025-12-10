 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 6:19 мск.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал прием и отправку самолетов накануне днем. Ограничения продержались более девяти часов — с 13:31 до 22:43 мск.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Калуга Росавиация аэропорты
