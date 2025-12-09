В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки дронов
В Чувашии на фоне ликвидации последствий атаки беспилотников вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава республики Олег Николаев.
Территория республики была атакована в ночь на 9 декабря. В результате атаки пострадали 14 человек: из них семь человек в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах, еще семь, включая одного ребенка, лечатся амбулаторно. Повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад. Утром на нескольких автомагистралях в Чебоксарах было ограничено движение.
Введение режима ЧС, как пояснил Николаев, позволит «максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям». «Уважаемые жители Чувашии! Призываю всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Уверен, вместе мы справимся со всеми испытаниями и одолеем врага», — добавил он.
Всего за прошлую ночь над территорией России был сбит 121 дрон.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили