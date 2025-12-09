В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки дронов

В результате атаки в ночь на 9 декабря пострадали 14 человек, повреждены 15 зданий

Чебоксары (Фото: Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС)

В Чувашии на фоне ликвидации последствий атаки беспилотников вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава республики Олег Николаев.

Территория республики была атакована в ночь на 9 декабря. В результате атаки пострадали 14 человек: из них семь человек в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах, еще семь, включая одного ребенка, лечатся амбулаторно. Повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад. Утром на нескольких автомагистралях в Чебоксарах было ограничено движение.

Введение режима ЧС, как пояснил Николаев, позволит «максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям». «Уважаемые жители Чувашии! Призываю всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Уверен, вместе мы справимся со всеми испытаниями и одолеем врага», — добавил он.

Всего за прошлую ночь над территорией России был сбит 121 дрон.