Госдеп США избавили от навязанного для инклюзивности шрифта Calibri

Марко Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Сотрудников Госдепартамента США обязали использовать в официальных документах шрифт Times New Roman вместо Calibri, на который чиновников перевела прежняя администрация Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на служебную записку главы Госдепа Марко Рубио, разосланную сотрудникам ведомства. Эту информацию подтвердило агентство Reuters.

Он назвал переход на Calibri «расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности».

«Ничего не привнес, а лишь вызвал деградацию официальной переписки в департаменте», — цитирует госсекретаря газета. По его мнению, старый шрифт «вернет благовидность и профессионализм в документы» Госдепа.

Шрифты Calibri и Times New Roman отличаются в первую очередь наличием засечек. У первого их нет, он выглядит менее формально и оптимизирован для чтения с экрана. Второй — с засечками — считается традиционным и официальным, он был разработан для печати.

В 2023 году предшественник Рубио Энтони Блинкен распорядился перейти на Calibri в соответствии с рекомендациями отдела по политике разнообразия и инклюзивности. Там посчитали, что шрифт с упрощенными формами литер и более широком расстоянием между буквами облегчит чтение официальных документов людям со слабым зрением, напоминает газета.

До этого Times New Roman использовался в документах Госдепа США на протяжении 20 лет.