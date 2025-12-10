 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko депортировали из ОАЭ в Россию

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова депортировали из ОАЭ в Россию
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова депортировали из ОАЭ в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В России его планируют привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство им) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Передача Сабирова была организована компетентными органами ОАЭ по инициативе российской Генпрокуратуры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что передача состоялась в аэропорту Дубая.

По данным следствия, в 2018–2021 годах фигурант вместе с сообщниками создал и организовал работу финансовой пирамиды под видом инвестиционного проекта. Участникам обещали вложения в ценные бумаги и криптовалюты и гарантированный возврат средств с прибылью, однако реальных инвестиций не велось.

Волк подчеркнула, что от действий схемы пострадало более 7700 человек. Общий ущерб превысил 1 млрд руб.

Обвиняемый после возбуждения дела покинул Россию и в декабре 2021 года был объявлен в международный розыск. В ноябре 2022 года его задержали на территории ОАЭ. После переговоров с правоохранительными органами ОАЭ было принято решение о его передаче российской стороне.

Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия ОАЭ депортация Finiko
