В Петербурге мать обвинили в утоплении новорожденного сына

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины 1989 года рождения, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына, сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, накануне женщина утопила ребенка в квартире в Калининском районе города: поместила в таз с водой и удерживала там, лишив новорожденного возможности дышать. Мотив инкриминируемого ей преступления не уточняется.

Подозреваемую задержали, ей предъявлено официальное обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК; до 20 лет лишения свободы). В суде запланировано избрание в отношении задержанной меры пресечения.

В ноябре в Москве СК возбудил уголовное дело в связи с убийством шестилетнего мальчика. Предварительно установлено, что ребенка убила его мать, используя молоток и нож.