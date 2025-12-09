В Петербурге мать обвинили в утоплении новорожденного сына
Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины 1989 года рождения, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына, сообщили в региональном СК.
По данным ведомства, накануне женщина утопила ребенка в квартире в Калининском районе города: поместила в таз с водой и удерживала там, лишив новорожденного возможности дышать. Мотив инкриминируемого ей преступления не уточняется.
Подозреваемую задержали, ей предъявлено официальное обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК; до 20 лет лишения свободы). В суде запланировано избрание в отношении задержанной меры пресечения.
В ноябре в Москве СК возбудил уголовное дело в связи с убийством шестилетнего мальчика. Предварительно установлено, что ребенка убила его мать, используя молоток и нож.
