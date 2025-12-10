 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительству необходимо оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в России, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что на состоявшемся ранее заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин включил подготовку дополнительных комплексных мер для перелома нисходящей демографической тенденции в ряд задач, которые правительство должно решить в 2026 году.

«Очень важно эту работу провести оперативно», — подчеркнул Мишустин.

Предложения по улучшению демографической ситуации в России глава государства ожидает получить от правительства уже в июне 2026 года, отметил премьер.

По словам Мишустина, важно выбрать те способы, которые дают наилучший результат, а затем проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне.

Путин назвал улучшение демографии национальным приоритетом
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее президент заявил, что текущих мер для улучшения демографической ситуации в России пока недостаточно. По его словам, уровень рождаемости продолжает снижаться, чему способствуют как мировые тенденции, так и внешние вызовы.

Глава государства напомнил, что утверждена долгосрочная стратегия по повышению рождаемости и запущен национальный проект «Семья». Проект рассчитан до 2030 года и включает финансовую поддержку семей с детьми и помощь в совмещении родительства с работой и поддержку пожилых.

Дополнительно предусмотрены новые меры — в том числе семейная выплата для семей с невысокими доходами и двумя и более детьми, которая начнет предоставляться с 2026 года.

