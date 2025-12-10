 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Скончался бывший посол СССР в Индонезии и Сингапуре Владимир Семенов

Владимир Семенов
Владимир Семенов (Фото: МИД России)

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. Там уточнили, что он скончался в понедельник, 8 декабря.

«Ушел из жизни компетентный, высококвалифицированный, глубоко преданный своему делу и разносторонне подготовленный дипломат», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Политика
Александр Мацегора

В МИДе подчеркнули, что он на протяжении полувека отстаивал интересы своей станы «как в центральном аппарате министерства, так и на дальних рубежах».

С 1951 по 1984 год Семенову довелось поработать на различных должностях в посольствах СССР в Великобритании и Канаде, а в 1980-х он занимал посты посла в Сингапуре и Индонезии.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Индонезия Сингапур СССР МИД некролог дипломат
Материалы по теме
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Общество
Умер автор монологов Винокура и Новиковой в «Аншлаге» Леонид Французов
Общество
Скончался российский американист Владимир Батюк
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:18
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02