Скончался бывший посол СССР в Индонезии и Сингапуре Владимир Семенов

Владимир Семенов (Фото: МИД России)

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. Там уточнили, что он скончался в понедельник, 8 декабря.

«Ушел из жизни компетентный, высококвалифицированный, глубоко преданный своему делу и разносторонне подготовленный дипломат», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МИДе подчеркнули, что он на протяжении полувека отстаивал интересы своей станы «как в центральном аппарате министерства, так и на дальних рубежах».

С 1951 по 1984 год Семенову довелось поработать на различных должностях в посольствах СССР в Великобритании и Канаде, а в 1980-х он занимал посты посла в Сингапуре и Индонезии.