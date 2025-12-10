 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с архивными фотографиями

МВД: мошенники рассылают APK-файлы с вредоносным ПО под видом архива с фото
Фото: Владимир Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Киберполиция МВД России предупреждает об активности злоумышленников, которые распространяют вредоносное программное обеспечение под видом безобидных файлов, например, архивов с фотографиями. Файлы с названиями вроде «Фото 24шт.apk» на самом деле содержат вредоносное ПО семейства Mamont.

После установки такого файла на устройство пользователь может увидеть фишинговую страницу, имитирующую сервис обмена изображениями, чтобы не вызвать подозрений. Вредоносное ПО сразу запрашивает широкие права доступа: к SMS, контактам, истории звонков и камере. Оно прописывается в системе для автоматического запуска при каждом включении устройства.

Получив контроль, злоумышленники могут дистанционно отправлять с телефона платные USSD-команды, читать и удалять SMS-сообщения (в том числе коды подтверждения из банков), открывать произвольные ссылки и передавать на свои серверы всю информацию о состоянии устройства.

МВД России призывает пользователей соблюдать базовые правила кибербезопасности: не устанавливать APK-файлы из чатов и мессенджеров, отключить автозагрузку файлов в Telegram, проверять подозрительные файлы через специальные онлайн-сервисы и использовать на смартфонах лицензионное антивирусное ПО. Также рекомендуется ограничивать доступ приложений к критически важным разделам, таким как SMS и контакты, предоставляя его только в случае явной необходимости. Даже внешне безобидный файл может привести к утечке персональных данных и значительным финансовым потерям.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники кибермошенники мошенничество МВД
Материалы по теме
Школьница отдала мошенникам 12 млн руб., пока ее родители были в Турции
Общество
МВД рассказало о схемах мошенничества в отношении бойцов военной операции
Общество
Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:18
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02