Эрмитаж потребовал почти ₽1 млн от посетителя, севшего на трон Павла I

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление от Государственного Эрмитажа с требованием взыскать более 800 тыс. руб. с посетителя в качестве возмещения причиненного экспонатам материального ущерба, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Речь идет об артефактах XVIII века — троне магистра Мальтийского ордена и «скамеечке подножной резной золоченой на орлиных лапах, обитой малиновым бархатом». Оба предмета принадлежали императору Павлу I.

Ответчиком в исковом заявлении указан житель Петербурга Александр Дробышев. 21 марта 2025 года мужчина грубо нарушил правила посещения музея, чем «вызвал серьезные последствия для ценнейших экспонатов коллекции музея».

«В зале № 172 Государственного Эрмитажа наш ответчик <...> намеренно сел на уникальный трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на скамью», — рассказала Лебедева в своем телеграм-канале. Она подробно описала нанесенные экспонатам механические повреждения.

«Деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи», — говорится в сообщении.

Эрмитаж оценил реставрационные работы в 825 813,59 руб. Также он просит взыскать с ответчика расходы на оплату госпошлины в 21 516 руб.

На досудебную претензию Дробышев не отреагировал. Предварительное судебное заседание по иску против него назначено на 26 января 2026 года.

Как пишет «Мойка 78», 59-летний петербуржец пытался сделать селфи на троне, стоявшем за веревочным ограждением. К мужчине тотчас подошла смотрительница музея и сделала замечание, но посетитель отреагировал агрессивно и встал ногами на другую часть экспоната — подножную скамеечку. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.