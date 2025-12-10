 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Совфед одобрил бесплатное второе профобразование для бойцов спецоперации

Совфед одобрил бесплатное второе профобразование для участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Совет федерации на пленарном заседании одобрил 10 декабря закон о предоставлении участникам специальной военной операции права на второе среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств на безвозмездной основе.

Закон закрепляет право военнослужащих ВС России, получивших среднее профессиональное образование и участвующих (или участвовавших) в специальной военной операции, на повторное бесплатное обучение по другой специальности за счет средств бюджета. Документ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Право также распространяется на:

  • лиц, участвовавших в боевых действиях на приграничных территориях;
  • сотрудников правоохранительных органов и граждан, выполнявших задачи в зоне спецоперации;
  • ополченцев Донбасса.

Закон поступил на рассмотрение в Совфед 3 декабря, тогда же его приняли в Госдуме в третьем чтении, следует из данных сайта Системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки внесли на рассмотрение в июле 2025 года группой депутатов и сенаторов, включая Викторию Абрамченко, Ирину Яровую и Андрея Картаполова (все — из «Единой России»). По словам авторов, инициатива направлена на повышение уровня трудоустройства участников спецоперации, поможет им в профессиональной ориентации после возвращения с боевых действий, а также сократит кадровый дефицит на рынке труда.

С инициативой предоставить военнослужащим право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На встрече с президентом Владимиром Путиным она пояснила, что эта мера важна для тех, кто по состоянию здоровья, например из-за полученных ранений, не может работать по своей первоначальной специальности. Путин одобрил эту идею.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Совет Федерации среднее образование законы участники боевых действий
Материалы по теме
Путин в Кремле вручил участникам спецоперации звезды Героев России
Политика
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине
Общество
В Суздале отказали в выплате матери погибшего участника спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 14:48 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 14:48
Призер Олимпиады оценил шансы Коростелева и Непряевой попасть на Игры Спорт, 14:57
В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн Крипто, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
«Сбер» представил инновационные продукты в рамках экосистемы для жизни Отрасли, 14:47
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 14:47
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе Политика, 14:43
В команде появился теневой лидер: что делать руководителю Образование, 14:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Комиссар ООН по правам человека назвал положение комитета «выживанием» Политика, 14:37
Донор с приводящей к раку генной мутацией стал отцом 197 детей в Европе Общество, 14:36
Переход на российское ПО: как сохранить данные, компетенции и инвестиции Радио, 14:30
Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей Общество, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
До пяти выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы Политика, 14:27