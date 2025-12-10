Совфед одобрил бесплатное второе профобразование для бойцов спецоперации

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Совет федерации на пленарном заседании одобрил 10 декабря закон о предоставлении участникам специальной военной операции права на второе среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств на безвозмездной основе.

Закон закрепляет право военнослужащих ВС России, получивших среднее профессиональное образование и участвующих (или участвовавших) в специальной военной операции, на повторное бесплатное обучение по другой специальности за счет средств бюджета. Документ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Право также распространяется на:

лиц, участвовавших в боевых действиях на приграничных территориях;

сотрудников правоохранительных органов и граждан, выполнявших задачи в зоне спецоперации;

ополченцев Донбасса.

Закон поступил на рассмотрение в Совфед 3 декабря, тогда же его приняли в Госдуме в третьем чтении, следует из данных сайта Системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки внесли на рассмотрение в июле 2025 года группой депутатов и сенаторов, включая Викторию Абрамченко, Ирину Яровую и Андрея Картаполова (все — из «Единой России»). По словам авторов, инициатива направлена на повышение уровня трудоустройства участников спецоперации, поможет им в профессиональной ориентации после возвращения с боевых действий, а также сократит кадровый дефицит на рынке труда.

С инициативой предоставить военнослужащим право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На встрече с президентом Владимиром Путиным она пояснила, что эта мера важна для тех, кто по состоянию здоровья, например из-за полученных ранений, не может работать по своей первоначальной специальности. Путин одобрил эту идею.