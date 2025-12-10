 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В России офицерам ВСУ дали пожизненное за удар БПЛА по курскому пляжу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух офицеров ВСУ за удар беспилотниками по городскому пляжу с людьми в Курске в июле 2025 года, передает ТАСС из зала суда. Их признали виновными по ст. 205 Уголовного кодекса — совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия.

В приговоре фигурируют командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ 32-летний капитан Дмитрий Коляда и 37-летний лейтенант Никита Зеленко. Оба военнослужащих внесены в России в перечень террористов и экстремистов, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

«Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима», — зачитал судья приговор.

Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми
Политика

Согласно судебным материалам, 8 июля Коляда и Зеленко в составе организованной группы запустили два БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами, начиненными гексогеном и металлическими поражающими элементами.

Целью атаки был выбран пляж «Городской» в Курске. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая пятилетнего мальчика. Еще шесть человек получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Курск Украина БПЛА суд
Материалы по теме
В Луганске осудили на 13 лет наемника с гражданством Вьетнама и Чехии
Политика
В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными
Политика
Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
В Ярославле прошла завершающая бизнес-встреча «Дело в тебе» Отрасли, 13:28
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 13:28
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53