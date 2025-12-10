В России офицерам ВСУ дали пожизненное за удар БПЛА по курскому пляжу

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух офицеров ВСУ за удар беспилотниками по городскому пляжу с людьми в Курске в июле 2025 года, передает ТАСС из зала суда. Их признали виновными по ст. 205 Уголовного кодекса — совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия.

В приговоре фигурируют командиры батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ 32-летний капитан Дмитрий Коляда и 37-летний лейтенант Никита Зеленко. Оба военнослужащих внесены в России в перечень террористов и экстремистов, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

«Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима», — зачитал судья приговор.

Согласно судебным материалам, 8 июля Коляда и Зеленко в составе организованной группы запустили два БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами, начиненными гексогеном и металлическими поражающими элементами.

Целью атаки был выбран пляж «Городской» в Курске. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая пятилетнего мальчика. Еще шесть человек получили ранения.