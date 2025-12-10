Осужденную за теракт Дарью Трепову поместили в ШИЗО

Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденную на 27 лет по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского (Максим Фомин), поместили в штрафной изолятор в мордовской колонии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСИН республики.

Там уточнили, что 28-летняя Трепова оказалась в ШИЗО, нарушив «правила внутреннего распорядка». При этом ведомство подчеркнуло, что не подтверждает распространившуюся в Сети информацию о том, что девушка устраивала драки.

«Взыскания <...> не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных и применены за нарушение установленного порядка отбывания наказания», — говорится в сообщении.

Татарский погиб в апреле 2023 года в Петербурге. По данным следствия, Трепова, выполняя указания лиц, «действовавших с территории Украины», принесла в кафе в центре города статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее корреспонденту. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью ранения, еще 52 человека пострадали.

Трепова была задержана на следующий день после взрыва. В январе 2024 года ее осудили по ст. 205 («Теракт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 УК («Подделка документов»).

Она признала вину только по одной из них, подтвердив использование поддельного водительского удостоверения. Девушка получила 27 лет колонии, этот приговор стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.