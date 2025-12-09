Более 650 человек эвакуировали из колледжа в Новосибирске при пожаре

Video

В Новосибирском педагогическом колледже вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Возгорание произошло в кабинете на последнем третьем этаже, вскоре после чего огонь перекинулся на крышу. Спасатели эвакуировали 670 человек, ведомство со ссылкой на администрацию учреждения уточняет, что внутри здания людей нет.

К 07:48 мск площадь пожара составила 700 кв. м. «Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные», — говорится в сообщении.

Материал дополняется