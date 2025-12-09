ТАСС сообщил подробности о впавшем в кому после ДТП мэре Реутова
Попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко находится в состоянии комы, у него отек мозга, сообщил ТАСС источник, близкий к администрации города. Также это подтвердил агентству источник в окружении самого мэра.
Науменко попал в аварию в Нижегородской области 7 декабря. На следующий день его доставили в Москву, в реанимацию Института им. Склифосовского. По данным источника ТАСС, в состояние комы чиновник впал уже в столице.
РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.
По информации телеграм-канала Mash, у Науменко диагностировали переломы грудной клетки и височной кости. Как сообщает канал, авария произошла около 9:25 утра на 55-м км трассы М-12.
По предварительной версии, автомобиль градоначальника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КАМАЗом» при попытке совершить обгон. Водители обеих машин отделались легкими травмами.
Науменко — член партии «Единая Россия», возглавляет Реутов с 2023 года — сначала как исполняющий обязанности, а затем как мэр города. Ранее он работал советником в Мособлдуме и был депутатом в Балашихе.
