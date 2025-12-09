 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Генштабе Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года

Генштаб Белоруссии: обстановка вокруг страны сложнее, чем в 1941 году
Павел Муравейко
Павел Муравейко (Фото: Президент Республики Беларусь)

Начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что нынешняя военно-политическая обстановка вокруг республики является даже более сложной, чем в июне 1941 года, накануне Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БелТА.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника», — пояснил Павел Муравейко. По его словам, сегодня доминируют не те факторы, что влияли на обстановку в 1941 году. «Сегодня преобладают взаимные претензии, работает санкционная политика», — добавил глава белорусского Генштаба.

Муравейко отметил, что выход из ситуации есть — это переговоры. «Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает», — сказал он. При этом начальник Генштаба подчеркнул, что у белорусских военных «не надежда на мир, а уверенность в том, что мы сохраним этот мир».

Комментируя размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия и планы по развертыванию ракетного комплекса «Орешник», Павел Муравейко назвал это факторами сдерживания. «Прежде чем совершить нападение на нашу страну, каждый задумается, каким может быть ответ. <...> Поэтому наличие этого потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны», — заявил он.

Ксения Потрошилина
Белоруссия Обстановка война
