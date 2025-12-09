Аэропорт Ярославля закрыли для полетов
В аэропорту Ярославля введен временный запрет на прием и вылет гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что ограничительные меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Днем из-за угрозы атак дронов были внесены изменения в работу столичного аэропорта Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву.
