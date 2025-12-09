 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ярославля закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Смыслов / РИА Новости
Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В аэропорту Ярославля введен временный запрет на прием и вылет гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что ограничительные меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В Чувашии введут режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников
Общество
Фото:artamonovs / Telegram

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Днем из-за угрозы атак дронов были внесены изменения в работу столичного аэропорта Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву.

Плугина Ирина
Ярославль аэропорты ограничения
