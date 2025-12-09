МИД Азербайджана раскритиковал стратегический документ ЕС и Армении

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

МИД Азербайджана выступил с критикой нового стратегического документа о партнерстве между Европейским союзом и Арменией, заявив, что он противоречит процессу мирного урегулирования между Баку и Ереваном и содержит враждебные для Азербайджана положения. Это следует из официально опубликованного документа.

Документ под названием «Стратегическая повестка для партнерства между Европейским союзом и Арменией» был принят по итогам заседания Совета партнерства в Брюсселе 2 декабря 2025 года.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало неприемлемым, что в двустороннем документе ЕС и Армении, рассчитанном на семь лет, уделяется внимание вопросам, затрагивающим Азербайджан, что, по мнению Баку, негативно скажется и на отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом.

Недовольство вызвали формулировки документа, в которых армян, покинувших Карабах после 2023 года, назвали «вынужденными переселенцами из-за военных операций Азербайджана» и «беженцами». Азербайджанская сторона настаивает, что это была добровольная миграция после отказа от предложенного плана реинтеграции, и считает такую трактовку предвзятой.

Также в МИД Азербайджана раскритиковали упоминание в документе необходимости исполнения решений Международного суда ООН, расценив это как поддержку исков Армении против Азербайджана. В Баку заявили, что обсуждение подобных двусторонних вопросов с участием третьей стороны (ЕС) нелогично и игнорирует собственные судебные претензии Азербайджана к Армении.

В ведомстве подчеркнули, что эти положения вновь выносят на повестку элементы прошлого конфликта и прямо противоречат парафированному в Вашингтоне мирному соглашению, которое предусматривает отказ от взаимных претензий. Это, по мнению Баку, ставит под сомнение серьезность намерений Армении выполнять свои обязательства.

Азербайджан ожидает, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения этих «вредоносных положений», и заявил о намерении внимательно следить за ситуацией и делать из нее необходимые выводы.