0

Верховный муфтий России высказался против намаза в публичных местах

Верховный муфтий: следует воздержаться от совершения намаза в публичных местах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что намаз верующим следует совершать в мечети, молельном доме или в своем жилище, избегая публичных мест. Его цитирует «РИА Новости».

«Те из числа правоверных, кто молится в публичных местах, — это они делают показушно, такая молитва не принимается… Это вызывает неприятные вопросы и раздражение как у людей другой веры, так и единоверцев», — сказал муфтий.

При этом он подчеркнул, что весь «Земной шар, кроме бани и кладбища, — храм Божий».

Талгат Таджуддин напомнил, что мусульманам, находящимся в пути, необходимо рассчитывать намаз по времени. «Даже молитва в сокращенном варианте исполняется. Остановил машину на обочине, никому не мешаешь — прочитал намаз, поехал дальше», — пояснил он.

Мусульмане совершают намаз пятикратно в течение дня, каждая молитва имеет свое установленное время. Согласно сборнику хадисов «Булуг аль-Марам», пророк Мухаммед запретил совершать намаз в семи местах: «на мусорной куче, скотобойне, кладбище, посреди дороги, в бане, у водопоя верблюдов и на крыше Каабы».

