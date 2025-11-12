В Москве женщина убила шестилетнего сына молотком и ножом
В Москве возбудили уголовное дело в связи с убийством шестилетнего мальчика, сообщил столичный СК в телеграм-канале.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на улице Академика Анохина. Предварительно установлено, что ребенка убила его мать, используя молоток и нож.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего. Матери грозит пожизненное лишение свободы.
Женщина после преступления пыталась покончить с собой, сообщило ведомство. Ее доставили в больницу.
Расследование дела контролирует столичная прокуратура.
В августе в Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой. По словам матери погибшей женщины, она страдала депрессией. В МВД уточнили, что мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга.
