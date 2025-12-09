В Японии решили создать национальное бюро разведки во главе с министром

Санаэ Такаити (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

К июлю 2026 года в Японии появится Национальное разведывательное бюро, которое возглавит отдельный министр по делам разведки, пишет Japan Times со ссылкой на официальное заявление правительства. Сейчас за сферу разведки отвечает генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, являющийся вторым лицом в правительстве.

Как отмечает издание, бюро будет создано на базе уже существующего Управления разведки и исследований при секретариате кабинета министров, которое получает и анализирует информацию из открытых и внешних источников, организует специальные мероприятия и оценивает угрозы нацбезопасности.

Новая структура будет координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений при разных ведомствах. Также она получит полномочия давать указания правительственным органам, включая Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Национальное полицейское агентство и Министерство юстиции.

Одновременно будет создан Национальный совет по разведке, в который войдут премьер-министр, некоторые члены правительства и руководители силовых служб для обмена информацией.

Пакет соответствующих законопроектов, как ожидается, поступит в парламент страны в январе 2026 года. В планах правительства также разработать законопроекты о создании службы внешней разведки и о противодействии шпионажу, отмечает издание.

Премьер-министр Санаэ Такаити, возглавив в октябре 2025 года правительство, заявила о необходимости создать в Японии разведывательную организацию по образцу ЦРУ в США и усилить разведывательные возможности Токио.

В ноябре Национальный институт оборонных исследований (NIDS) в Японии выпустил доклад, авторы которого предупредили о рисках в Северо-Восточной Азии в связи с усиливающимся военно-стратегическим сотрудничеством России, Китая и КНДР. Токио опасается, что со временем столкнется с угрозами национальной безопасности сразу с трех сторон.