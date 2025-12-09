 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО»

Сюжет
Военная операция на Украине
Памятник &laquo;Семья солдата СВО&raquo;
Памятник «Семья солдата СВО» (Фото: администрация города Троицка Челябинской области)

Большинство опрошенных жителей Троицка Челябинской области не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО», сообщает пресс-служба администрации города.

«По итогам опроса большинство троичан высказались против установки памятника. Решение будет учтено при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами», — говорится в сообщении.

Автор скульптуры — Александр Тимофеев, он предложил безвозмездно передать городу арт-объект. Согласно итогам голосования, 68,4% (2637 человек) граждан высказались против установки, а 31,6% (1218) — «за».

Власти решили снести памятник Аленке в Воронежской области после скандала
Общество
Памятник&nbsp;&laquo;Аленка&raquo;

В ноябре губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ни один из эскизов бронзовой скульптуры «Куряночка» для установки в центре Курска не соответствует требованиям, а представленные работы нужно доработать.

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Он уточнил, что проекты оценили свыше 2,3 тыс. жителей региона. Хинштейн, однако, предложил усовершенствовать скульптуры и провести повторное голосование.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
памятник Челябинская область Троицк
