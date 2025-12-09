В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО»
Большинство опрошенных жителей Троицка Челябинской области не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО», сообщает пресс-служба администрации города.
«По итогам опроса большинство троичан высказались против установки памятника. Решение будет учтено при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами», — говорится в сообщении.
Автор скульптуры — Александр Тимофеев, он предложил безвозмездно передать городу арт-объект. Согласно итогам голосования, 68,4% (2637 человек) граждан высказались против установки, а 31,6% (1218) — «за».
В ноябре губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ни один из эскизов бронзовой скульптуры «Куряночка» для установки в центре Курска не соответствует требованиям, а представленные работы нужно доработать.
Он уточнил, что проекты оценили свыше 2,3 тыс. жителей региона. Хинштейн, однако, предложил усовершенствовать скульптуры и провести повторное голосование.
