Стала известна причина смерти экс-главы минфина Самарской области
Умер экс-глава минфина Самарской области Андрей Прямилов, находившийся под следствием по делу об организации преступного сообщества при строительстве метро. Причиной смерти стала болезнь, сообщили ТАСС в региональном минздраве.
С момента задержания в октябре 2024 года Прямилов находился в СИЗО. Чиновник ранее пытался обжаловать арест, но в сентябре суд оставил в силе меру пресечения. В Минздраве не уточнили, где именно скончался фигурант и чем он болел.
По данным источника 63.RU источник, незадолго до смерти Прямилова выпустили на свободу.
Прямилову вменяли превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) при строительстве самарского метро, а также ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообществ или участие в нем с использованием служебного положения). Он покинул пост замглавы регионального минфина за три месяца до задержания.
Карьера Прямилова была связана с Дмитрием Азаровым, руководившим Самарской областью до 2024 года. За две недели до того, как Азаров покинул пост, его советника Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. В октябре прошлого года, как узнал «Коммерсант», Азарова допрашивали по уголовным делам о мошенничестве и превышении полномочий, но он не проходит по ним обвиняемым.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили