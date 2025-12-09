 Перейти к основному контенту
Стала известна причина смерти экс-главы минфина Самарской области

ТАСС: подследственный экс-глава самарского Минфина Прямилов умер из-за болезни
Андрей Прямилов
Андрей Прямилов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Умер экс-глава минфина Самарской области Андрей Прямилов, находившийся под следствием по делу об организации преступного сообщества при строительстве метро. Причиной смерти стала болезнь, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

С момента задержания в октябре 2024 года Прямилов находился в СИЗО. Чиновник ранее пытался обжаловать арест, но в сентябре суд оставил в силе меру пресечения. В Минздраве не уточнили, где именно скончался фигурант и чем он болел.

По данным источника 63.RU источник, незадолго до смерти Прямилова выпустили на свободу.

Прямилову вменяли превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) при строительстве самарского метро, а также ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообществ или участие в нем с использованием служебного положения). Он покинул пост замглавы регионального минфина за три месяца до задержания.

Карьера Прямилова была связана с Дмитрием Азаровым, руководившим Самарской областью до 2024 года. За две недели до того, как Азаров покинул пост, его советника Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. В октябре прошлого года, как узнал «Коммерсант», Азарова допрашивали по уголовным делам о мошенничестве и превышении полномочий, но он не проходит по ним обвиняемым.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Самарская область смерть уголовное дело СИЗО
