Суд признал законным пожизненный срок серийному маньяку Миргороду

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда признала законным пожизненный приговор Владимиру Миргороду, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений в 2000-х годах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционные жалобы были отклонены, приговор Головинского районного суда города Москвы в части наказания оставлен без изменений.

В июне Головинский районный суд города Москвы признал Владимира Миргорода виновным в совершении 16 убийств и ряда других тяжких преступлений, совершенных в 2000-х годах, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Для Миргорода это уже второй приговор к пожизненному заключению. Первый был вынесен в 2012 году.

В 2002–2004 годах Владимир Миргород убил 15 женщин и одного несовершеннолетнего подростка на территории Москвы и Московской области. По данным следствия, преступник знакомился с жертвами в безлюдных местах, вступал с ними в контакт, после чего душил и насиловал их.

Не все преступления были раскрыты сразу. После того как Миргород вышел на свободу в 2010 году, отбыв наказание за изнасилование и грабеж, следователи установили его причастность к четырем убийствам, а затем — и ко всем остальным.

В августе 2024 года мужчина признался еще в пяти убийствах. В отношении Миргорода было возбуждено новое уголовное дело об убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием, — речь шла о пяти эпизодах.