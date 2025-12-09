 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД задержало продавцов фальсифицированных лекарств на ₽200 млн

МВД задержало продавцов фальсифицированных лекарств на ₽200 млн
Video

Полиция задержала семерых подозреваемых в незаконном обороте фальсифицированных лекарств, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, ущерб превышает 200 млн руб.

По данным ведомства, с 2022 года злоумышленники наладили канал нелегального ввоза на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок с целью последующего сбыта. Информацию о продаже размещали в интернете, затем лекарства передавали покупателям за наличные через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях московского метро.

В задержании подозреваемых также принимали участие сотрудники Росгвардии. При обыске в домах подозреваемых нашли и изъяли более 600 упаковок лекарственного фальсификата, деньги в рублях и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерную технику.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 Уголовного кодекса (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым — в виде запрета определенных действий.

В Москве СК изъял некачественные лекарства на ₽100 млн
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ноябре в Москве задержали восьмерых подозреваемых в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов.

Злоумышленники действовали на территории Московской области с 2023 года. Они закупали лекарственные препараты у производителя через подконтрольное юридическое лицо с лицензией, а затем выводили из легального оборота и регистрировали лекарства под другими наименованиями. Товар перевозили в открытые сообщниками аптечные пункты в тайниках, находившихся в мебели. С целью конспирации препараты продавали без упаковки, с наценкой около 6000%.

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, дело возбудили по ч. 3 ст. 234 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере).

Авторы
Теги
Плугина Ирина
МВД задержание фальсификат лекарства Ирина Волк
