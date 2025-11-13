 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД задержало 11 человек, которые нелегально возили лекарства в мебели

В Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в нелегальном сбыте сильнодействующих препаратов. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. 

Video

Сотрудники Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальном обороте сильнодействующих препаратов.

Злоумышленники действовали на территории Московского региона с конца 2023 года. Они использовали подконтрольное юридическое лицо с лицензией для закупки фармацевтических препаратов у производителя, после чего выводили лекарства из легального оборота, регистрируя их под другими наименованиями, рассказала Ирина Волк.

«Незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. Товар перевозился туда в тайниках, оборудованных в корпусной мебели», — отметила Волк. Для конспирации препараты продавались без упаковки с наценкой около 6000%.

В ходе 17 обысков изъято более 150 кг запрещенных веществ, около 25 млн рублей, банковские карты и другие вещественные доказательства. Двоих предполагаемых организаторов заключили под стражу, одного — под домашний арест. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 234 УК (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере).

В октябре в Санкт-Петербурге задержали организованную группу по аналогичной статье за нелегальную торговлю сильнодействующими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По данным правоохранительных органов, мужчина из Санкт-Петербурга занимался продажей сильнодействующих веществ прегабалин («Лирика») и трамадол. Заработанные деньги он тратил на развитие собственного аптечного пункта в столице. Кроме того, полиция вышла на след поставщика препаратов для сбытчика. Им оказался житель Ростова-на-Дону, который также является владельцем аптеки и имеет лицензию на приобретение и розничную продажу сильнодействующих веществ Было возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Москва сбыт вещества задержание

