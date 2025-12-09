FT узнала, за что Блэра исключили из «Совета мира» Трампа по Газе

Тони Блэр (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Кандидатура бывшего премьера Великобритании Тони Блэра была исключена из «Совета мира» президента США Дональда Трампа по сектору Газа после возражений арабских и мусульманских стран, сообщает Financial Times со ссылкой источники.

Блэр был единственным кандидатом на момент объявления американского плана из 20 пунктов по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, отмечает издание. Он выразил готовность войти в возглавляемый Трампом совет, однако ряд стран выступил против из-за его репутации после вторжения США в Ирак в 2003 году и опасений по поводу исключения палестинцев из управления страной.

Источники отмечают, что Блэр может сохранить роль в будущих структурах управления Газой, включая исполнительный комитет вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и советником американского лидера Стивом Уиткоффом.

«Он все еще может играть какую-то роль в другом качестве, и это кажется вероятным. <...> Он нравится и американцам, и израильтянам», — сказал один из собеседников газеты.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в соответствии с планом Трампа. Создание «Совета мира» под его руководством подразумевает второй этап мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, о начале которого республиканец объявил в середине октября. Этап, помимо учреждения совета, также предусматривает вывод Израилем большей части войск из Газы и размещение там международных стабилизационных сил.

Блэра неоднократно критиковали за поддержку решения вторгнуться в Ирак в 2003 году. Так, в отчете официального расследования действия бывшего премьера охарактеризованы как «неудовлетворительные» с юридической точки зрения и как основанные «на недостаточных разведданных».

Сам Блэр в 2016 году заявил, что он берет на себя полную ответственность за любые ошибки во время операции в Ираке.