Как экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане. Видео
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС‑26» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом совершил посадку в районе Жезказгана в Казахстане, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В госкорпорации поздравили экипаж фразой: «Встречаем героев на Земле!»
В «Роскосмосе» уточнили, что аппарат приземлился в 8:04 мск, перед этим утром он отстыковался от модуля «Причал», а сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме. Ранее, 8 апреля, с Байконура стартовала ракета-носитель с кораблем «Союз МС‑27», направленным к МКС.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили