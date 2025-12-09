 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Как экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане. Видео

Появилось видео посадки экипажа космического корабля «Союз МС-27» в Казахстане

Как экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане. Видео
Video

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС‑26» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом совершил посадку в районе Жезказгана в Казахстане, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В госкорпорации поздравили экипаж фразой: «Встречаем героев на Земле!»

В «Роскосмосе» уточнили, что аппарат приземлился в 8:04 мск, перед этим утром он отстыковался от модуля «Причал», а сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме. Ранее, 8 апреля, с Байконура стартовала ракета-носитель с кораблем «Союз МС‑27», направленным к МКС.

Экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане
Общество

космос космический корабль Казахстан Союз МКС
