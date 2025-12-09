 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось

Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось до 9 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Число пострадавших при атаке дронов в Чебоксарах увеличилось до 9. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Среди них — один ребенок. «В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Степанов.

До этого он сообщал о четырех раненных.

В Чувашии при атаке дронов пострадали трое взрослых и ребенок
Политика

На фоне угрозы ударов беспилотников ранним утром 9 декабря прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Чебоксар. В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщает Минобороны.

Несколько жилых домов повреждены при атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Чувашия Чебоксары дроны БПЛА
Материалы по теме
В Чувашии при атаке дронов пострадали трое взрослых и ребенок
Политика
Глава Чувашии сообщил об эвакуации после атаки дронов
Политика
В Чувашии сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 09:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 09:17
Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года Политика, 09:40
Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн Политика, 09:38
Т-Инвестиции упростили открытие брокерского счета для иностранцев Радио, 09:37
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 09:34
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось Политика, 09:32
Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией Политика, 09:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix Политика, 09:24
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска Политика, 09:15
За ночь над регионами России сбили 121 украинский дрон Политика, 09:06
«А кому сейчас легко?»: о каких фразах надо забыть руководителю в декабреПодписка на РБК, 09:01
Глава Бурятии предложил исключить угольную ГРЭС из «Чистого воздуха» Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00