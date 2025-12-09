Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось
Число пострадавших при атаке дронов в Чебоксарах увеличилось до 9. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Среди них — один ребенок. «В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Степанов.
До этого он сообщал о четырех раненных.
На фоне угрозы ударов беспилотников ранним утром 9 декабря прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Чебоксар. В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщает Минобороны.
Несколько жилых домов повреждены при атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
