«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале.

Расстыковка произошла в 4:41 по мск. Помимо российских космонавтов на корабле находится астронавт NASA Джонатан Ким.

Космический аппарат должен приземлиться в 8:04 по мск в 146 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане, говорится в сообщении.

«Союз МС-27» пристыковался к МКС 8 апреля. Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Тогда же на нем к МКС прибыли Рыжиков, Зубрицкий и Ким.