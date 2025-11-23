МЧС предупредило об угрозе затопления на северо-востоке Камчатки
На низменных участках северо-восточного побережья Камчатки возможно затопление из-за перелива песчаных кос морской водой. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
По информации ведомства, под угрозой затопления оказались низменности в районе сел Тымлат и Ильпырское в Карагинском районе и сел Вывенка, Корф и Апука в Олюторском районе.
Кроме того, 24 ноября МЧС прогнозирует штормовое предупреждение. Оно начнется в период с 12:00 до 14:00 по местному времени (с 03:00 до 05:00 мск) и сохранится до 17:00 (08:00 мск).
В этот период спасатели призвали не выезжать на северо-восточные прибрежные зоны.
