Общество⁠,
0

МЧС предупредило об угрозе затопления на северо-востоке Камчатки

МЧС: на северо-восточном побережье Камчатки возможно затопление

На низменных участках северо-восточного побережья Камчатки возможно затопление из-за перелива песчаных кос морской водой. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, под угрозой затопления оказались низменности в районе сел Тымлат и Ильпырское в Карагинском районе и сел Вывенка, Корф и Апука в Олюторском районе.

Уровень сейсмичности на Камчатке вырос до экстремально высокого
Общество
Фото:Елена Верещака / ТАСС

Кроме того, 24 ноября МЧС прогнозирует штормовое предупреждение. Оно начнется в период с 12:00 до 14:00 по местному времени (с 03:00 до 05:00 мск) и сохранится до 17:00 (08:00 мск).

В этот период спасатели призвали не выезжать на северо-восточные прибрежные зоны.

Анастасия Луценко
Камчатка МЧС затопление
