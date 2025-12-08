Воздушные силы Украины подтвердили потерю истребителя Су-27 и летчика

Воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя Су-27 и гибели летчика

Су-27 Воздушных сил Украины (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины официально подтвердили потерю истребителя Су-27 и гибель пилота на восточном направлении. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

«В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов», — говорится в сообщении.

Точное место крушения самолета и конкретные обстоятельства инцидента в заявлении не раскрываются. В ВСУ лишь отметили, что эти детали в настоящее время уточняются.