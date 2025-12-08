Количество каналов в Мax превысило 87 тыс.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество каналов в национальном мессенджере Мax достигло 87,7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

За месяц число каналов выросло в шесть раз. Суммарная аудитория подписчиков превысила 28 млн человек.

На прошлой неделе в Мax появился первый канал-миллионник — «Кремль.Новости».

К концу октября в Max зарегистрировались 50 млн человек. В пресс-службе отметили, что среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн пользователей, а рекордный показатель зафиксирован 22 октября — более 22,5 млн человек.