Количество каналов в Мax превысило 87 тыс.
Количество каналов в национальном мессенджере Мax достигло 87,7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
За месяц число каналов выросло в шесть раз. Суммарная аудитория подписчиков превысила 28 млн человек.
На прошлой неделе в Мax появился первый канал-миллионник — «Кремль.Новости».
К концу октября в Max зарегистрировались 50 млн человек. В пресс-службе отметили, что среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн пользователей, а рекордный показатель зафиксирован 22 октября — более 22,5 млн человек.
