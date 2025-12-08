 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге оштрафовали мужчину, ворвавшегося в эфир радиостанции «Шок»

Фото: Радио ШОК / VK
Фото: Радио ШОК / VK

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф 30 тыс. руб. Нурлану Акинжанову, ворвавшемуся 30 ноября в эфир радиостанции «Шок». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

30 ноября 2025 года в 20:45 Акинжанов в прямом эфире радиостанции «Шок» допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Мужчина на судебное заседание не явился. Суд оштрафовал его по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП на 30 тыс. руб.

Пресс-служба радиостанции «Шок» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, сел к микрофону и заявил, что это «захват радиостанции».

Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В октябре этого года Акинжанов также проник в студию радиостанции «Питер FM», притворившись курьером. Тогда его доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
радиостанция прямой эфир мужчина дискредитация армии штраф
Материалы по теме
Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:26
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России Спорт, 16:34
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Мировые цены на медь выросли до нового рекорда из-за страха дефицита Инвестиции, 16:32
В Чечне объявили режим беспилотной опасности Политика, 16:30
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 16:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади Технологии и медиа, 16:29
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 16:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:19
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:19
Банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию Политика, 16:12