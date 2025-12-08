В Петербурге оштрафовали мужчину, ворвавшегося в эфир радиостанции «Шок»
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф 30 тыс. руб. Нурлану Акинжанову, ворвавшемуся 30 ноября в эфир радиостанции «Шок». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
30 ноября 2025 года в 20:45 Акинжанов в прямом эфире радиостанции «Шок» допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.
Мужчина на судебное заседание не явился. Суд оштрафовал его по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП на 30 тыс. руб.
Пресс-служба радиостанции «Шок» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, сел к микрофону и заявил, что это «захват радиостанции».
В октябре этого года Акинжанов также проник в студию радиостанции «Питер FM», притворившись курьером. Тогда его доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили