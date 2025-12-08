В Петербурге оштрафовали мужчину, ворвавшегося в эфир радиостанции «Шок»

Фото: Радио ШОК / VK

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф 30 тыс. руб. Нурлану Акинжанову, ворвавшемуся 30 ноября в эфир радиостанции «Шок». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

30 ноября 2025 года в 20:45 Акинжанов в прямом эфире радиостанции «Шок» допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Мужчина на судебное заседание не явился. Суд оштрафовал его по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП на 30 тыс. руб.

Пресс-служба радиостанции «Шок» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, сел к микрофону и заявил, что это «захват радиостанции».

В октябре этого года Акинжанов также проник в студию радиостанции «Питер FM», притворившись курьером. Тогда его доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве.