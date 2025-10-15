Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В офисе радиостанции «Питер FM» задержали казахстанца, который выкрикивал антивоенные лозунги, сообщили РБК в радиостанции.

Подробностей в «Питер FM» не привели.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Росиии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации «Фонтанки», речь идет о 52-летнем туристе из Казахстана — в Россию он прилетел в конце августа. В Петербурге иностранец заселился в хостел на Зверинской.

В офисе «Питер FM» мужчина кричал пацифистские лозунги и мешал сотрудникам работать. Туриста доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбудили, узнало издание.

В апреле суд в Санкт-Петербурге арестовал на семь суток местную жительницу Василису Магрицкую, которая во время спектакля выкрикивала проукраинские лозунги. Она нецензурно выражалась, а замечания со стороны других людей игнорировала.

Девушку привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и мелкое хулиганство.