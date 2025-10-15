 Перейти к основному контенту
0

Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В офисе радиостанции «Питер FM» задержали казахстанца, который выкрикивал антивоенные лозунги, сообщили РБК в радиостанции.

Подробностей в «Питер FM» не привели.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Росиии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Суд оштрафовал крымчанина на ₽50 тыс. за лозунг в московском метро
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

По информации «Фонтанки», речь идет о 52-летнем туристе из Казахстана — в Россию он прилетел в конце августа. В Петербурге иностранец заселился в хостел на Зверинской.

В офисе «Питер FM» мужчина кричал пацифистские лозунги и мешал сотрудникам работать. Туриста доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбудили, узнало издание.

В апреле суд в Санкт-Петербурге арестовал на семь суток местную жительницу Василису Магрицкую, которая во время спектакля выкрикивала проукраинские лозунги. Она нецензурно выражалась, а замечания со стороны других людей игнорировала.

Девушку привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и мелкое хулиганство.

Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Латвии ввели платное пересечение границы Политика, 11:43
Курс юаня на Мосбирже впервые за два месяца опустился ниже ₽11 Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Личный фонд вместо брачного договора: когда и зачем он нужен бизнесуПодписка на РБК, 11:42
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 11:41
Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства Политика, 11:41
Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз Город, 11:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Власти ускорят «переезд» подсанкционных инвесторов с двойным гражданствомПодписка на РБК, 11:35
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками Спорт, 11:35
Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги Политика, 11:34
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве Общество, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили Общество, 11:29
«Глазами пса»: зачем смотреть фильм о том, как собаке чудятся призраки Life, 11:27