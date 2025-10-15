Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги
В офисе радиостанции «Питер FM» задержали казахстанца, который выкрикивал антивоенные лозунги, сообщили РБК в радиостанции.
Подробностей в «Питер FM» не привели.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Росиии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации «Фонтанки», речь идет о 52-летнем туристе из Казахстана — в Россию он прилетел в конце августа. В Петербурге иностранец заселился в хостел на Зверинской.
В офисе «Питер FM» мужчина кричал пацифистские лозунги и мешал сотрудникам работать. Туриста доставили в отдел полиции и оформили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбудили, узнало издание.
В апреле суд в Санкт-Петербурге арестовал на семь суток местную жительницу Василису Магрицкую, которая во время спектакля выкрикивала проукраинские лозунги. Она нецензурно выражалась, а замечания со стороны других людей игнорировала.
Девушку привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и мелкое хулиганство.
