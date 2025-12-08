 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Жителя Луганска приговорили к 20 годам колонии за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил работника сотовой связи к 20 годам за шпионаж
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор по делу о шпионаже и киберпреступлениях. Местный житель признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ и приговорен к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ЛНР.

Осужденному, который является гражданином России, были инкриминированы государственная измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ) и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал охраняемые законом сведения для их использования против безопасности Российской Федерации. Получил он эту информацию путем несанкционированного доступа к компьютерным данным на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР.

Суд назначил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. В ведомстве уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ксения Потрошилина
шпионаж киберпреступления ЛНР суд уголовное дело
