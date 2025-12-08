Жителя Луганска приговорили к 20 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор по делу о шпионаже и киберпреступлениях. Местный житель признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ и приговорен к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ЛНР.
Осужденному, который является гражданином России, были инкриминированы государственная измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ) и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал охраняемые законом сведения для их использования против безопасности Российской Федерации. Получил он эту информацию путем несанкционированного доступа к компьютерным данным на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР.
Суд назначил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. В ведомстве уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили