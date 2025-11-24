Умерла народная артистка России Лилия Юдина

Народная артистка России, актриса театра и кино Лилия Юдина скончалась на 97-м году жизни. На сцене Малого театра она выступала с 1953 года, всего она исполнила здесь 50 ролей

Лилия Юдина (Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС)

Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина, сообщает Малый театр, в котором она проработала 70 лет. Юдиной было 96 лет.

«Весь творческий путь актрисы связан с родным Малым, которому она служила с 1953 года. Лилия Витальевна исполнила здесь 50 ролей, отмеченных присущими ей сценическим обаянием. Она всегда была пленительна на сцене», — говорится в сообщении. Подробности о времени и месте прощания с актрисой театр сообщит позднее.

Лилия Юдина родилась 14 мая 1929 года в Москве. В 1951 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, а после присоединилась к труппе Малого театра. Последний раз на сцену театра Юдина вышла в сентябре 2023 года в роли Софьи Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского.

В кино артистка дебютировала в 1952 году. Первую роль она исполнила в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. Там она сыграла панночку. Среди других ее работ — фильмы «Опасные тропы» (1954), «Ярость» (1965), «Чайковский» (1970). Всего в фильмографии Юдиной — 23 работы.

Юдина имеет звание заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР. Также в разные годы была награждена орденом Дружбы народов — за заслуги в развитии советского театрального искусства, орденом Почета — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи с 175-летием Государственного академического Малого театра России, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.