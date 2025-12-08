 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

«Ъ» узнал, что ретейлеры просят ограничить деятельность маркетплейсов

«Ъ»: офлайн-ретейлеры призвали Мишустина ограничить влияние маркетплейсов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Крупнейшие российские розничные сети направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ряд ограничений для маркетплейсов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения, отправленного 3 декабря. Главная претензия ретейлеров к маркетплейсам — агрессивное ценообразование.

Также в своем обращении офлайн-ретейлеры заявили, что крупные интернет-маркеты навязывают услуги собственных банков — как продавцам, так и покупателям.

Как альтернативу торговые сети предложили использовать опыт США, Китая и Турции — в этих странах регуляторы обязали онлайн-платформы вывести финансовые сервисы в отдельный «периметр».

Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего
Финансы

20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк обратились к Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой. Позицию поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В свою очередь, представители маркетплейсов считают требования банков попыткой ограничить их развитие, но утверждают, что готовы договариваться «без насильственных действий со стороны государства».

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
торговые сети ритейл скидки маркетплейс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 13:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 13:15
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Прокурор запросил почти два года колонии для Ильи Яшина Общество, 13:35
В Кремле ответили на вопрос о расхождении мнений в Киеве по мирному плану Политика, 13:34
Криптобиржа Bybit займется продвижением конкурента стейблкоина USDT Крипто, 13:34
Минэк и Минтруд предложили увеличить лимит сверхурочной работы вдвое Экономика, 13:31
Как выглядит реализованный «Спектрумом» пассажирский терминал в Ижевске РБК Компании, 13:30
Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины Политика, 13:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Женщине дали четыре года тюрьмы за шантаж капитана сборной Южной Кореи Спорт, 13:29
Кремль увидел в новой стратегии США перспективу для реставрации отношений Политика, 13:27
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада Политика, 13:21
Скончался народный артист России Владимир Сулимов Общество, 13:18
Daily Mail рассказала, как пьяный зенитчик чуть не сбил самолет Тэтчер Политика, 13:09
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07