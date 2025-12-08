«Ъ» узнал, что ретейлеры просят ограничить деятельность маркетплейсов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Крупнейшие российские розничные сети направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ряд ограничений для маркетплейсов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения, отправленного 3 декабря. Главная претензия ретейлеров к маркетплейсам — агрессивное ценообразование.

Также в своем обращении офлайн-ретейлеры заявили, что крупные интернет-маркеты навязывают услуги собственных банков — как продавцам, так и покупателям.

Как альтернативу торговые сети предложили использовать опыт США, Китая и Турции — в этих странах регуляторы обязали онлайн-платформы вывести финансовые сервисы в отдельный «периметр».

20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк обратились к Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой. Позицию поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В свою очередь, представители маркетплейсов считают требования банков попыткой ограничить их развитие, но утверждают, что готовы договариваться «без насильственных действий со стороны государства».

Материал дополняется.