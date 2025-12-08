В подмосковной Кашире загорелось здание администрации

При пожаре из здания администрации Каширы эвакуировали более 400 человек

В здании администрации города Кашира в Московской области произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Спасатели полностью потушили пожар к 10:40 мск.

По данным МЧС, никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 400 человек.

Как пишет Msk1.ru, очаг возгорания находился на третьем этаже. В тушении пожара задействовали 24 пожарных и семь единиц техники.

Возгорание произошло в доме 2 по улице Ленина. Помимо городской администрации, в здании также находятся отделения банков и МФЦ.