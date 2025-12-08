 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ назвал недопустимой роль банков как «окна» для зарубежного крипторынка

Зампред ЦБ: банки не должны быть «окном» для покупки криптовалют за рубежом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России считает недопустимым использование российских банков в качестве канала для покупки криптовалюты через зарубежные площадки в обход российского законодательства. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

«Российские банки не должны быть «окном» для покупки криптовалют за рубежом без соблюдения процедур ПОД/ФТ и российских законов», — подчеркнула она.

По словам Поляковой, граждане, желающие проводить такие операции, должны иметь возможность делать это через легальных российских посредников, а задача банков — защищать клиентов и контролировать законность транзакций.

ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ и Минфин совместно работают над законопроектом, который легализует в России деятельность криптообменников, бирж и т.д. Регулятор рассчитывает, что документ будет принят в 2026 году и вступит в силу с 2027 года. Новые правила также могут разрешить банкам при соблюдении определенных требований (по капиталу и противодействию отмыванию доходов) выступать в роли посредников на крипторынке.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ЦБ криптовалюта Россия Банки
