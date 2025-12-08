ЦБ назвал недопустимой роль банков как «окна» для зарубежного крипторынка

Зампред ЦБ: банки не должны быть «окном» для покупки криптовалют за рубежом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России считает недопустимым использование российских банков в качестве канала для покупки криптовалюты через зарубежные площадки в обход российского законодательства. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

«Российские банки не должны быть «окном» для покупки криптовалют за рубежом без соблюдения процедур ПОД/ФТ и российских законов», — подчеркнула она.

По словам Поляковой, граждане, желающие проводить такие операции, должны иметь возможность делать это через легальных российских посредников, а задача банков — защищать клиентов и контролировать законность транзакций.

ЦБ и Минфин совместно работают над законопроектом, который легализует в России деятельность криптообменников, бирж и т.д. Регулятор рассчитывает, что документ будет принят в 2026 году и вступит в силу с 2027 года. Новые правила также могут разрешить банкам при соблюдении определенных требований (по капиталу и противодействию отмыванию доходов) выступать в роли посредников на крипторынке.