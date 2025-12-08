ЦБ назвал недопустимой роль банков как «окна» для зарубежного крипторынка
Банк России считает недопустимым использование российских банков в качестве канала для покупки криптовалюты через зарубежные площадки в обход российского законодательства. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
«Российские банки не должны быть «окном» для покупки криптовалют за рубежом без соблюдения процедур ПОД/ФТ и российских законов», — подчеркнула она.
По словам Поляковой, граждане, желающие проводить такие операции, должны иметь возможность делать это через легальных российских посредников, а задача банков — защищать клиентов и контролировать законность транзакций.
ЦБ и Минфин совместно работают над законопроектом, который легализует в России деятельность криптообменников, бирж и т.д. Регулятор рассчитывает, что документ будет принят в 2026 году и вступит в силу с 2027 года. Новые правила также могут разрешить банкам при соблюдении определенных требований (по капиталу и противодействию отмыванию доходов) выступать в роли посредников на крипторынке.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили