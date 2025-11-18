 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Участник Сталинградской битвы приехал на закладку ледокола «Сталинград»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Винокуров вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в закладке атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Глава государства принял участие в мероприятии в онлайн-формате. Ветеран отметил, что для него большая честь присутствовать, и обратился к Путину и другим гостям церемонии.

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»
Общество

«Мы воевали, чтобы у вас, ваших детей, внуков и правнуков всегда было над головой безоблачное, спокойное небо», — сказал Винокуров (цитата по ТАСС).

На следующей неделе — 29 ноября — ветерану исполнится 103 года.

Также ветеран вручил гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Когда ледокол будет построен, ее передадут капитану и установят на борту судна.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии. Винокуров, уроженец Курской области, был тяжело ранен в этих боях в августе 1942-го, проходил длительное лечение, а затем был комиссован по состоянию здоровья.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Сталинградская битва Сталинград Владимир Путин Великая Отечественная война

