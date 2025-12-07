Ливень, превративший улицы Аланьи в «озера». Видео

Video

В курортном городе Аланья в Турции сильные ливни привели к затоплению подземных переходов и дорог, что парализовало движение транспорта, сообщает Yeni Alanya.

Дожди, продолжающиеся весь день, периодически усиливались. Они вызвали подтопления в ряде районов города, где улицы превратились в «озера». Газета отмечает, что уровень воды быстро растет из-за затопленных на фоне непогоды канализационных люков. Несмотря на усилия спасательных служб, откачка воды, идет с трудом.

В конце ноября на Шри-Ланку обрушились мощные дожди. В результате затопленными оказались дома, дороги и поля по всей стране. Погибли по меньшей мере 56 человек.