Новая Третьяковка возобновила работу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Третьяковская галерея на Крымском Валу в Москве возобновила работу. Она открылась для посещения с 16:30, сообщается в телеграм-канале музея.

О временном закрытии галереи стало известно в 15:15, причины в музее не сообщали. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в здании сработала сигнализация и была проведена эвакуация.

Изначально пресс-служба музея сообщала, что вход в здание будет закрыт до 18:00. Также галерея пообещала проинформировать посетителей о том, когда возобновится работа выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века».