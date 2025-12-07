Новая Третьяковка возобновила работу
Третьяковская галерея на Крымском Валу в Москве возобновила работу. Она открылась для посещения с 16:30, сообщается в телеграм-канале музея.
О временном закрытии галереи стало известно в 15:15, причины в музее не сообщали. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в здании сработала сигнализация и была проведена эвакуация.
Изначально пресс-служба музея сообщала, что вход в здание будет закрыт до 18:00. Также галерея пообещала проинформировать посетителей о том, когда возобновится работа выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века».
