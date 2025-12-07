 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения

Вход в Новую Третьяковку закрыли до 18:00 мск 7 декабря

Вход в здание Новой Третьяковки будет закрыт до 18:00 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба галереи в телеграм-канале.

«Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней», — отметили там.

Также пресс-служба пообещала проинформировать посетителей о том, когда возобновится работа выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века».

Ранее в здании Третьяковской галереи на Крымском валу сработала сигнализация. По громкой связи объявили, что помещения нужно покинуть. В результате посетителей начали выводить на улицу. Об этом сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Третьяковская галерея вход Выставка
