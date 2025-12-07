Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения
Вход в здание Новой Третьяковки будет закрыт до 18:00 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба галереи в телеграм-канале.
«Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней», — отметили там.
Также пресс-служба пообещала проинформировать посетителей о том, когда возобновится работа выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века».
Ранее в здании Третьяковской галереи на Крымском валу сработала сигнализация. По громкой связи объявили, что помещения нужно покинуть. В результате посетителей начали выводить на улицу. Об этом сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили