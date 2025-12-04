FT узнала об отказе США от санкций против КНР ради торгового перемирия

Администрация США также не будет вводить против Китая новых серьезных экспортных ограничений, узнала FT. Такое решение направлено на защиту торгового перемирия между КНР и США

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

США приостановили планы по введению санкций против Министерства государственной безопасности Китая, чтобы не сорвать торговое перемирие, достигнутое в октябре, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

США планировали ввести санкции против разведывательного ведомства, а также подрядчиков, которых, как утверждается, использует министерство для проведения хакерской кампании Salt Typhoon против телекоммуникационных сетей США.

По данным источников, администрация США также не будет вводить против Китая новых серьезных экспортных ограничений.

Несколько источников выразили мнение, что администрация США в рамках политики в отношении Китая стремится к обеспечению «стабильности» до тех пор, пока Вашингтон не снизит доминирование Китая в сфере редкоземельных металлов. Сейчас оно сковывает их возможности США по агрессивным действиям против Пекина.

Однако решение не вводить санкции из-за Salt Typhoon вызвало разочарование среди сторонников жесткой линии в отношении Китая в правительстве, которые считают, что Трамп жертвует национальной безопасностью ради торговых сделок.

«Похоже, администрация уступает в вопросе экспортного контроля, чтобы обеспечить поездку президента Трампа в Пекин и выиграть время для диверсификации зависимости от критических минералов в сторону от Китая», — заявил эксперт по азиатской безопасности из Американского института предпринимательства Зак Купер. Он выразил опасения, что это могут быть «просто уступки, маскирующиеся под стратегию».

Два собеседника издания рассказали, что за последние недели администрация поручила заместителю главы аппарата Белого дома Стивену Миллеру следить за тем, чтобы ведомства не предпринимали действий, которые могли бы навредить торговому перемирию.

Один источник, знакомый с позицией Белого дома, заявил, что Трамп «намерен выстраивать взаимовыгодные торговые отношения с Китаем, не идя на компромисс в вопросах нашей национальной и экономической безопасности».

В октябре 2024 года The Washington Post со ссылкой на источники писала, что хакеры из Китая прослушивали телефонные звонки американских политиков, среди которых был советник предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа.

Хакеров связывают с группой, которую назвали Salt Typhoon. Они занимаются сбором аудиозаписей звонков несколько месяцев. Кроме того, они получили доступ и к незашифрованным текстовым сообщениям.

The New York Times 25 октября того же года сообщала, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам Трампа и вице-президента США Джей ди Вэнса.

В конце октября 2025 года в Пусане на полях саммита АТЭС состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры длились около 1 часа 40 минут и прошли на фоне обострения торгового конфликта между странами.

По итогам встречи Трамп объявил о снижении пошлин на китайскую продукцию с 57 до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. В частности, он сократил вдвое «фентаниловый тариф» — с 20 до 10%. Как отметил американский лидер, Китай обязался «приложить все усилия для прекращения потока» опасного вещества в США.